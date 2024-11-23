Во Франции начали расследование из-за взлома Telegram-аккаунтов депутатов

Отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры начал расследование в связи с вероятным взломом Telegram-аккаунтов депутатов Национального собрания Франции (нижней палаты парламента).

Отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры начал расследование в связи с вероятным взломом Telegram-аккаунтов депутатов Национального собрания Франции (нижней палаты парламента).

Как передает Report, об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на прокуратуру.

"Отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры начал расследование после того, как аккаунты в Telegram членов парламента были предположительно взломаны", - пишет СМИ.

В прокуратуре также подтвердили, что дело было передано в Управление по борьбе c киберпреступностью Франции (OFAC).

Ранее СМИ сообщали о том, что Telegram-аккаунты ряда французских депутатов подверглись взлому. Законодатели, вероятно, кликнули на вредоносные ссылки и ввели свой номер телефона, в результате чего их аккаунт в мессенджере мог быть использован для отправки вредоносных сообщений.

В среду служба информационной безопасности Нацсобрания разослала депутатам письмо с просьбой проявлять бдительность. Парламентариям также рекомендовали подключить двухфакторную аутентификацию и сменить пароль.