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Во Франции на свободу по ошибке отпустили опасного преступника

Во Франции на свободу по ошибке отпустили опасного преступника Во Франции почти неделю ищут преступника, которого по ошибке выпустили из тюрьмы.
Другие страны
6 мая 2025 г. 05:45
Во Франции на свободу по ошибке отпустили опасного преступника

Во Франции почти неделю ищут преступника, которого по ошибке выпустили из тюрьмы.

Как передает Report, об этом сообщает газета Figaro со ссыдкой на прокуратуру города Бордо (портовый город на юго-западе Франции - ред.).

По имеющейся информации, отбывавший 11-летний срок за особо опасное насильственное преступление 25-летний мужчина был отпущен из тюрьмы коммуны Градиньян вместо другого заключенного, которого должны были депортировать из Франции в Марокко. Тюремная администрация перепутала похожие имена заключенных.

В настоящее время власти ведут расследование происшедшего. Преступник объявлен в розыск, на его арест был выдан европейский ордер, который действует на территории всех стран Евросоюза.

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