Во Франции на протесты против полицейского насилия вышли почти 6 тыс. человек

Почти 6 тыс. человек вышли на манифестации, организованные во многих французских городах против полицейского насилия.

Почти 6 тыс. человек вышли на манифестации, организованные во многих французских городах против полицейского насилия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МВД Франции.

Так, в субботу в республике было организовано около 30 демонстраций. Самая крупная акция прошла в Париже, несмотря на запрет префектуры полиции. В ней приняли участие порядка 2 тыс. человек. В Марселе на манифестацию вышли 750 человек, в Нанте - 640, в Страсбурге - 400, в Бордо - 200. Протесты в этот день также прошли в Ангулеме, Венисьё, Дижоне и других городах страны. В Лилле местные власти запретили проведение демонстрации.

В Париже митинг прошел на площади Республики по призыву Ассы Траоре, сестры Адамы Траоре - 24-летнего темнокожего мужчины, погибшего после задержания жандармами в 2016 году. Перед началом акции префектура опубликовала запрет на проведение манифестации. Когда участники начали собираться на площади, полиция приняла меры, оштрафовав несколько человек за участие в несанкционированной демонстрации. Задержания начались после того, как несколько участников стали формировать колонну для движения по улицам города, несмотря на требование полицейских разойтись.

В ходе манифестации в Париже был задержан брат Ассы Траоре Юсуф, которому вменяется применение насилия в отношении одной из женщин-полицейских, которая участвовала в разгоне демонстрации. Согласно опубликованной в интернете видеозаписи, мужчина оказывал активное сопротивление сотрудникам полиции. Позже стало известно, что в ходе задержания он получил травму глаза. Как сообщила газета Le Figaro, в полицейском участке мужчина почувствовал себя плохо, в связи с чем был госпитализирован. В воскресенье содержание под стражей Юсуфа Траоре было прекращено.