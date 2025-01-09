Во Франции на поверхность моря всплыло около 120 тонн нефти

У берегов региона Бретани во Франции на поверхность моря всплыло около 120 тонн нефти, хранившиеся в местном бункере почти 50 лет.

У берегов региона Бретани во Франции на поверхность моря всплыло около 120 тонн нефти, хранившиеся в местном бункере почти 50 лет.

Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, инцидент произошел в районе Пуэнт-дю-Раз, одном из наиболее известных местностей, где расположены множество заброшенных бункеров времен Второй мировой войны.

Поверхность воды загрязнили 120 тонн нефти и оборудование, использовавшееся для его добычи, которые были брошены здесь после крушения танкера “Белен” в 1976 году.

По словам представителя местных властей Финистера Маэля де Калана, в первом квартале 2025 года специалисты проведут оценку ситуации, чтобы определить необходимые меры для очистки территории. Власти с 1 января запретили доступ к бункеру и окрестностям для граждан.

Экологи сообщают, что подобные захоронения нефти все еще есть и в других местах бункерах в Бретани. Пока неизвестно, насколько опасна ситуация для местных жителей или природы.