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Во Франции на манифестациях против санитарных пропусков ожидается участие до 80 тыс. человек

Во Франции на манифестациях против санитарных пропусков ожидается участие до 80 тыс. человек Очередные акции протеста против санитарных пропусков в субботу во Франции могут собрать до 80 тыс. участников.
Другие страны
25 сентября 2021 г. 18:00
Во Франции на манифестациях против санитарных пропусков ожидается участие до 80 тыс. человек

Очередные акции протеста против санитарных пропусков сегодня во Франции могут собрать до 80 тыс. участников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

По его данным, по всей стране запланированы 185 манифестаций, четыре из которых в Париже. "В эту субботу в акциях протеста могут принять участие от 60 до 80 тыс. человек", - приводит телеканал слова своего источника в МВД страны.

Во французской столице запланированы четыре шествия.

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности продления действия санитарных пропусков после 15 ноября.

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