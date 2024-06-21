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Во Франции на кандидата в депутаты напали, когда он раздавал листовки

Во Франции на кандидата в депутаты напали, когда он раздавал листовки На кандидата в депутаты от правой партии "Национальное объединение" (RN), которой опросы прочат победу на внеочередных выборах в парламент Франции, совершили нападение.
Другие страны
21 июня 2024 г. 13:50
Во Франции на кандидата в депутаты напали, когда он раздавал листовки

На кандидата в депутаты от правой партии "Национальное объединение" (RN), которой опросы прочат победу на внеочередных выборах в парламент Франции, совершили нападение.

Как передает Report, об этом сообщает издание Point.

За 10 дней до первого тура выборов Эрве Брей, 68-летний кандидат в депутаты от RN, проводил кампанию в коммуне Сент-Этьен. Он раздавал листовки на рынке в департаменте Луара.

Сообщается, что к нему направилась компания из четырех человек, одетых в черное и в масках. Они угрожали кандидату и другим членам RN, а затем начали толкать их. Брей, у которого установлен кардиостимулятор, был госпитализирован с инсультом.

Партия подала жалобу в полицию, было начато расследование по статье "насилие в организованной группе".

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Версия на английском языке Violence mars French Parliamentary elections as candidate hospitalized

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