Во Франции на фоне беспорядков задержали 270 человек

Правоохранительные органы Франции задержали 270 человек с начала беспорядков в пятницу.

Правоохранительные органы Франции задержали 270 человек с начала беспорядков в пятницу.

Как передает Report, об этом заявил в Twitter глава МВД Жеральд Дарманен.

"К настоящему моменту уже произведено 270 арестов, в том числе более 80 в Марселе, куда в данный момент прибывают значительные подкрепления", - сообщил он.

Министр не уточнил, какие подразделения будут направлены в Марсель, учитывая, что там уже действуют отряды спецназа BRI и RAID. Кроме того, по данным СМИ, над городом летают разведывательный самолет и вертолет жандармерии, по улицам курсируют броневики. По данным Agence France-Presse, власти могут направить дополнительную роту полицейских из Республиканских рот безопасности (CRS), специализирующихся на подавлении уличных беспорядков.

В пятницу вечером мэр Марселя Бенуа Паян потребовал от министра "немедленно направить дополнительные силы правопорядка" в город. "Сцены грабежа и насилия в Марселе неприемлемы. Я самым решительным образом осуждаю эти акты вандализма", - написал он в Twitter.