Во Франции на акциях "желтых жилетов" задержали более 250 человек

В ходе субботних протестов «желтых жилетов» полиция задержала 254 человека.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

По словам главы ведомства, 173 из них были взяты под стражу в Париже.

Кастанер осудил погромы, имевшие место во время акции "жёлтых жилетов", которая была приурочена к годовщине возникновения движения. По его словам, 16 ноября во французской столице бесчинствовали множество "хулиганов" и "варваров" из числа радикально настроенных элементов, которые намеренно провоцировали столкновения с правоохранителями.

В минувшую субботу на площади Италии в Париже манифестанты возвели несколько баррикад, после чего стали их поджигать. Дежурившие на площади наряды полиции применили против митингующих слезоточивый газ и дымовые шашки.

По данным МВД республики, на субботние демонстрации по всей Франции вышли около 30 тысяч человек.

Массовые акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года.