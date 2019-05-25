​Во Франции на акции "желтых жилетов" вышли 3,2 тыс. человек

По меньшей мере 3,2 тыс. человек приняли участие в акциях протестов "желтых жилетов" во Франции, 1,2 тыс. из них - в Париже.

Об этом в субботу сообщила радиостанция France Info со ссылкой на МВД республики, передает Report.

Как напоминает радиостанция, в прошлую субботу к этому времени в манифестациях приняли участие 2,8 тыс. человек, из которых 1,1 тыс. - в Париже.

В настоящее время демонстрации проходят в Париже, Амьене, Кане, Белфоре и ряде других городов. По данным радиостанции France Bleu, на улицы Амьена, родного города президента республики Эмманюэля Макрона, вышло более 1 тыс. человек. Примерно в 14:30 в этом городе начались столкновения с полицией, в результате которых были задержаны 11 человек, два из которых помещены под стражу.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.