Во Франции мужчина с ножом убил сотрудницу полиции

На месте происшествия выехал глава МВД Франции

Сотрудница полиции, которую ранил неизвестный в коммуне Рамбуйе в парижском регионе, скончалась. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в комиссариате полиции в коммуне Рамбуйе сегодня. Мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции. Нападавший был нейтрализован полицией.

На месте происшествия выехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Сотрудница полиция стала жертвой нападения с ножом в комиссариате Рамбуйе, куда я направляюсь", - написал министр в своем Twitter.