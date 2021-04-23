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Во Франции мужчина с ножом убил сотрудницу полиции

Во Франции мужчина с ножом убил сотрудницу полиции На месте происшествия выехал глава МВД Франции
Другие страны
23 апреля 2021 г. 17:52
Во Франции мужчина с ножом убил сотрудницу полиции

Сотрудница полиции, которую ранил неизвестный в коммуне Рамбуйе в парижском регионе, скончалась. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в комиссариате полиции в коммуне Рамбуйе сегодня. Мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции. Нападавший был нейтрализован полицией.

На месте происшествия выехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Сотрудница полиция стала жертвой нападения с ножом в комиссариате Рамбуйе, куда я направляюсь", - написал министр в своем Twitter.

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