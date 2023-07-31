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Во Франции мужчина погиб во время игры с дочерью на надувном аттракционе

Во Франции мужчина погиб во время игры с дочерью на надувном аттракционе Мужчина, госпитализированный вместе с дочерью после ЧП в аквапарке Wonderland во Франции, умер в больнице.
Другие страны
31 июля 2023 г. 17:50
Во Франции мужчина погиб во время игры с дочерью на надувном аттракционе

Мужчина, госпитализированный вместе с дочерью после ЧП в аквапарке Wonderland во Франции, умер в больнице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр коммуны Сен-Максемен-Ла-Сен-Бом Ален Декани на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что в воскресенье из-за сильного порыва ветра в воздух подняло надувную конструкцию, на которой играл 35-летний мужчина со своей трехлетней дочерью. В результате происшествия их отбросило на 50 м в сторону. Пострадавших госпитализировали, но спасти отца не удалось. Врачи продолжают бороться за жизнь девочки.

В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту "причинения смерти и вреда здоровью по неосторожности". В момент трагедии в департаменте Вар действовал красный уровень погодной опасности из-за жары и порывов ветра, достигавших более 15 м/с.

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Версия на английском языке Man dies after inflatable structure takes off at France waterpark

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