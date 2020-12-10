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Во Франции мужчина напал с ножом на полицейских

Во Франции мужчина напал с ножом на полицейских Двадцатилетний мужчина напал с ножом на полицейских на юге Франции, двое из них получили легкие ранения.
Другие страны
10 декабря 2020 г. 04:38
Во Франции мужчина напал с ножом на полицейских

Двадцатилетний мужчина напал с ножом на полицейских на юге Франции, двое из них получили легкие ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание Journal du dimanche.

Инцидент произошел утром в коммуне Боллен департамента Воклюз.

По данным газеты, у нападавшего был с собой керамический нож, он числится в списке лиц, подозреваемых в радикализации.

Уточняется, что один из полицейских был ранен в шею. Нападавшего мужчину обезвредили электрошокером и задержали.

Инцидентом занимается полиция Монпелье, антитеррористическая прокуратура к расследованию не подключалась.

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