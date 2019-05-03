Во Франции теперь можно нанять вместо себя человека для участия в манифестациях

Во Франции 30-летний местный фермер Грегуар Ложье открыл в интернете сайт Wistand, через который за плату можно нанять вместо себя для участия в манифестации дублера-статиста. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает AFP.
В мае на сайте всем желающим предлагаются услуги по манифестациям на три темы - первомайская сходка, общенациональная забастовка служащих, назначенная на 9 мая, и марш протеста против компании Monsanto, производителя пестицидов (18 мая).
Желающие имеют возможность предложить и какую-то свою тематику - если она не противоречит существующим законам. К тому же владелец сайта внимательно следит и за тем, чтобы услуги оказывались только по разрешенным властями манифестациям и митингам.
Каждый час использования "дублера" стоит 15 евро. Его местонахождение можно будет точно отслеживать благодаря программе, установленной на его мобильном телефоне.
Ранее трое полицейских пострадали в ходе демонстраций в Париже.
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