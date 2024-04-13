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Во Франции мотоциклисты готовят масштабную акцию протеста

Во Франции мотоциклисты готовят масштабную акцию протеста Во Франции объединения водителей мотоциклов и скутеров анонсировали на выходные масштабные акции протестов из-за введения обязательства проходить технический контроль их транспортных средств.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 15:20
Во Франции мотоциклисты готовят масштабную акцию протеста

Во Франции объединения водителей мотоциклов и скутеров анонсировали на выходные масштабные акции протестов из-за введения обязательного технического осмотра для их транспортных средств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BFMTV.

Решение вступает в силу с 15 апреля и сделает техосмотр обязательным для мотоциклов, скутеров и мини-автомобилей. Таких во Франции около 3 миллионов.

Процедуру сделали обязательной также в случае перепродажи транспортного средства.

Федерация мотоциклистов призывает бойкотировать техосмотр, настаивая, что это ненужные дополнительные расходы.

На выходные 13-14 апреля запланированы крупные демонстрации в Париже, Лилле, Тулузе, Марселе и других городах.

По оценкам полиции, на улицы могут выехать около 20 тысяч человек. В Париже ожидают около 2000 участников.

Напомним, в прошлом году Париж стал первой в Европе столицей, где по итогам референдума запретили сервисы проката электросамокатов.

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