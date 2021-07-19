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Во Франции могут вновь ввести комендантский час из-за коронавируса

Во Франции могут вновь ввести комендантский час из-за коронавируса Власти Франции не исключают, что в ближайшее время некоторые ограничения в отдельных регионах, в том числе комендантский час, будут возвращены из-за ухудшения санитарной ситуации в связи с увеличением темпов распространения коронавируса. Как передает Repo
Другие страны
19 июля 2021 г. 11:59
Во Франции могут вновь ввести комендантский час из-за коронавируса

Власти Франции не исключают, что в ближайшее время некоторые ограничения в отдельных регионах, в том числе комендантский час, будут возвращены из-за ухудшения санитарной ситуации в связи с увеличением темпов распространения коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM.

По его словам, президент страны Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного обращения 12 июля указал, что правами введения карантинных ограничений будут обладать префекты французских регионов. "Меры должны соответствовать тяжести ситуации", - подчеркнул госсекретарь.

"Единственная возможность побороть эпидемию - это вакцинация", - напомнил он.

18 июля Минздрав республики сообщил, что за сутки во Франции было выявлено более 12 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Как указывают эксперты, этот показатель свидетельствует о новом всплеске эпидемии в стране.

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