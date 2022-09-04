Во Франции могут продлить режим удаленной работы для экономии электроэнергии

Рабочая группа французского правительства намерена рассмотреть инициативу министерства труда, предлагающего продлить режим удаленной работы еще на один год в целях экономии электроэнергии.

Рабочая группа французского правительства намерена рассмотреть инициативу министерства труда, предлагающего продлить режим удаленной работы еще на один год в целях экономии электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на газету Le Parisien, продление дистанционной работы на 2023 год "поможет сократить потребление энергии в контексте нынешнего кризиса". В частности, при удаленной работе "предприятия смогут расходовать меньше электричества на обогрев и освещение зданий", указывает газета.

"Это одна из мер, предлагаемых предприятиям правительственной рабочей группой с тем, чтобы задействовать все возможности экономии", - отмечает Le Parisien, добавляя, что эта мера "может быть принята с началом зимнего сезона".

Вице-президент французской Конфедерации малых и средних предприятий Эрик Шеве заявил, что предприниматели "охотно рассмотрят проект, если им будет предоставлено право голоса".