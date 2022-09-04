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Во Франции могут продлить режим удаленной работы для экономии электроэнергии

Во Франции могут продлить режим удаленной работы для экономии электроэнергии Рабочая группа французского правительства намерена рассмотреть инициативу министерства труда, предлагающего продлить режим удаленной работы еще на один год в целях экономии электроэнергии.
Другие страны
4 сентября 2022 г. 06:34
Во Франции могут продлить режим удаленной работы для экономии электроэнергии

Рабочая группа французского правительства намерена рассмотреть инициативу министерства труда, предлагающего продлить режим удаленной работы еще на один год в целях экономии электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на газету Le Parisien, продление дистанционной работы на 2023 год "поможет сократить потребление энергии в контексте нынешнего кризиса". В частности, при удаленной работе "предприятия смогут расходовать меньше электричества на обогрев и освещение зданий", указывает газета.

"Это одна из мер, предлагаемых предприятиям правительственной рабочей группой с тем, чтобы задействовать все возможности экономии", - отмечает Le Parisien, добавляя, что эта мера "может быть принята с началом зимнего сезона".

Вице-президент французской Конфедерации малых и средних предприятий Эрик Шеве заявил, что предприниматели "охотно рассмотрят проект, если им будет предоставлено право голоса".

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