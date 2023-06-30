Во Франции могут объявить чрезвычайное положение в связи с беспорядками

Власти Франции могут объявить чрезвычайное положение в связи с беспорядками, охватившими страну после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования дорожного патруля.

Власти Франции могут объявить чрезвычайное положение в связи с беспорядками, охватившими страну после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования дорожного патруля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение в эфире телеканала BFM в пятницу высказал министр-делегат по вопросам жилищной политики Оливье Клейн.

"Сегодня все варианты реакции [на беспорядки] находятся на столе, - сказал Клейн. - Необходимо выйти из сложившейся ситуации, и если режим чрезвычайного положения является эффективным способом, то президент республики его объявит".