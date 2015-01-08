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    Во Франции минутой молчания почтили память жертв нападения

    Поминальные мессы прошли во всех городах страны

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Минутой молчания по всей Франции почтили память погибших в результате нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo. Как сообщает Report со ссылкой на французские СМИ, поминальные мессы прошли во всех городах страны. 

    В  Париже в 12.00  (15.00 по бакинскому времени)  колокола Собора Парижской Богоматери возвестили начало трехдневного национального траура, объявленного президентом  страны Франсуа Олландом.

    Отметим, что память погибших отметили минутой молчания и в посольстве Франции в Азербайджане. В посольстве были приспущены флаги, будет открыта книга соболезнований. 

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