Во Франции минутой молчания почтили память жертв нападения

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Минутой молчания по всей Франции почтили память погибших в результате нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo. Как сообщает Report со ссылкой на французские СМИ, поминальные мессы прошли во всех городах страны.

В Париже в 12.00 (15.00 по бакинскому времени) колокола Собора Парижской Богоматери возвестили начало трехдневного национального траура, объявленного президентом страны Франсуа Олландом.

Отметим, что память погибших отметили минутой молчания и в посольстве Франции в Азербайджане. В посольстве были приспущены флаги, будет открыта книга соболезнований.