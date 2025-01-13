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Во Франции министра транспорта проверяют на предмет хищения госсредств

Во Франции министра транспорта проверяют на предмет хищения госсредств Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении назначенного в декабре на пост министра по вопросам транспорта Филиппа Табаро.
Другие страны
13 января 2025 г. 15:43
Во Франции министра транспорта проверяют на предмет хищения госсредств

Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Филиппа Табаро, назначенного в декабре 2024 года министром по вопросам транспорта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает французская газета Le Monde.

По информации газеты Табаро подозревают в хищении государственных средств и др. махинациях, осуществленных несколько лет назад.

Как сообщает газета, расследование началось после публикации в июле 2021 года доклада Высшего органа по обеспечению прозрачности общественной жизни (HATVP). В нем утверждалось, что параллельно с исполнением мандата сенатора от департамента Приморские Альпы Табаро также выполнял функции "менеджера проекта" в "группе общественных интересов по туристическому и культурному развитию коммуны Ле-Канне", расположенной к северу от Канн на Лазурном берегу.

Сам чиновник в ответ на запрос газеты сообщил, что был устроен на 70% ставки в качестве "менеджера проекта", не уточнив сумму заработанных средств. В докладе же HATVP утверждалось, что с 2018 по 2020 год он был директором этого подразделения и получал €6,9 тыс. в месяц, тогда как с 2020 года вознаграждение снизилось до €4,5 тыс. в месяц. Параллельно он занимал в мэрии коммуны должность "сотрудника по связям с общественностью", которая приносила ему почти €1,3 тыс. в месяц, и должность заместителя председателя по вопросам транспорта в региональном совете.

Теперь финансовой прокуратуре предстоит проверить, насколько законным было такое совмещение государственных должностей. По данным Le Monde, в ноябре 2022 года в доме Табаро и в мэрии Ле-Канне в связи с этим расследованием были проведены обыски. Сам Табаро заявил журналистам, что у него нет данных о ходе расследования и по данному делу его еще ни разу не допрашивали.

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