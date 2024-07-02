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Во Франции министр-делегат снялась с парламентских выборов после первого тура

Во Франции министр-делегат снялась с парламентских выборов после первого тура Министр-делегат по делам территориальных сообществ Франции Доминик Фор отказалась от участия в парламентских выборах после того, как заняла третье место в первом туре голосования в своем избирательном округе.
Другие страны
2 июля 2024 г. 16:57
Во Франции министр-делегат снялась с парламентских выборов после первого тура

Министр-делегат по делам территориальных сообществ Франции Доминик Фор отказалась от участия в парламентских выборах после того, как заняла третье место в первом туре голосования в своем избирательном округе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она написала в соцсети "X".

"С учетом национального контекста президент и премьер-министр попросили меня снять свою кандидатуру со второго тура выборов", - отметила она, добавив, что делает это, чтобы продолжать "борьбу против "Национального объединения" Жордана Барделла и Марин Ле Пен.

Таким образом, Фор стала первым членом кабмина, сложившим полномочия из-за недостаточно высоких результатов в первом туре голосования, и пока что самым высокопоставленным.

В 10-м избирательном округе департамента Верхняя Гаронна по итогам первого тура лидирует кандидат от левого альянса "Новый народный фронт" Жак Оберти (36,24% голосов), который является членом Социалистической партии. Второе место заняла представитель "Нацобъединения" Каролин Фальга-Коломина (30,37%), тогда как Фор заняла лишь третье место с 28,99% голосов.

Как сообщает газета Le Monde, со второго тура снялись уже 75 представителей президентского лагеря, всего же более 200 кандидатов от различных партий отказались продолжать борьбу.

Ранее сообщалось, что 185 кандидатов снялись с выборов.

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