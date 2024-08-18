Во Франции Макрону пригрозили импичментом

Крайне левая партия "Непокоренная Франция" готова инициировать процедуру импичмента президента Пятой республики Эммануэля Макрона.
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По информации телеканала, в политической силе французского лидера обвинили в предательстве демократии и институциональном перевороте за отказ назначить новым премьер-министром их кандидата.
"Непокоренная Франция" грозится использовать все конституционные средства для лишения Макрона поста. В партии отметили, что не собираются смотреть сквозь пальцы на попытку президента проигнорировать главное правило демократии - все определяет народное голосование", - говорится в сообщении.
Как отмечает BFMTV, "Непокоренная Франция" входит в блок левых сил, который вышел победителем из парламентских выборов. Телеканал подчеркивает, что несмотря на это Макрон не поддерживает кандидата в премьеры от партии, считая его неспособным получить достаточно поддержки в парламенте для управления правительством.
"Решение главы государства можно охарактеризовать как институциональный переворот против демократии" - считают в "Непокоренной Франции".