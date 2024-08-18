Во Франции Макрону пригрозили импичментом

Крайне левая партия "Непокоренная Франция" готова инициировать процедуру импичмента президента Пятой республики Эммануэля Макрона.

Крайне левая партия "Непокоренная Франция" готова инициировать процедуру импичмента президента Пятой республики Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BFMTV.

По информации телеканала, в политической силе французского лидера обвинили в предательстве демократии и институциональном перевороте за отказ назначить новым премьер-министром их кандидата.

"Непокоренная Франция" грозится использовать все конституционные средства для лишения Макрона поста. В партии отметили, что не собираются смотреть сквозь пальцы на попытку президента проигнорировать главное правило демократии - все определяет народное голосование", - говорится в сообщении.

Как отмечает BFMTV, "Непокоренная Франция" входит в блок левых сил, который вышел победителем из парламентских выборов. Телеканал подчеркивает, что несмотря на это Макрон не поддерживает кандидата в премьеры от партии, считая его неспособным получить достаточно поддержки в парламенте для управления правительством.

"Решение главы государства можно охарактеризовать как институциональный переворот против демократии" - считают в "Непокоренной Франции".