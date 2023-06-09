Во Франции лидеры стран "Веймарского треугольника" обсудят Украину

Во Франции 12 июня лидеры стран "Веймарского треугольника" обсудят ситуацию в Украине.

Во Франции 12 июня лидеры стран "Веймарского треугольника" обсудят ситуацию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер отправится [в понедельник] вечером в Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Польши Анджеем Дудой в формате "Веймарского треугольника", - сказал он.

"Веймарский треугольник" - трехсторонний политический институт Германии, Франции и Польши. Он был создан 28-29 августа 1991 года.