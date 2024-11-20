О нас

Во Франции левые вновь запустили процедуру отрешения Макрона от власти

Во Франции левые вновь запустили процедуру отрешения Макрона от власти Левая партия "Неподчинившаяся Франция" вновь подала запрос на запуск процедуры отрешения от власти президента Франции Эмманюэля Макрона, он был одобрен Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции.
Другие страны
20 ноября 2024 г. 21:36
Во Франции левые вновь запустили процедуру отрешения Макрона от власти

Левая партия "Неподчинившаяся Франция" вновь подала запрос на запуск процедуры отрешения от власти президента Франции Эмманюэля Макрона, он был одобрен Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

Отмечается, что депутаты рассчитывают представить соответствующую резолюцию во время своей так называемой парламентской ниши (день, когда одна фракция представляет свои инициативы) 28 ноября.

"Председатель Законодательной комиссии Флоран Будье должен теперь рассмотреть инициативу. Если он откажется, то нарушит наше строгое конституционное право выбирать тексты для нашей ниши", - заявила глава парламентской фракции НФ Матильда Пано.

Напомним, что аналогичное предложение представители этой партии выдвигали в начале осени, однако позднее оно было отклонено. Инициатива подразумевала запуск процедуры отрешения от власти президента в соответствии со статьей 68 конституции страны. Эта норма предусматривает такой сценарий в случае неисполнения главой государства своих обязанностей. Это касается и отказа утверждать законы, принятые парламентом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

СМИ: Чехия закупит 14 германских танков Leopard 2A4
СМИ: Чехия закупит 14 германских танков Leopard 2A4
20 ноября 2024 г. 21:56
Еще один министр сербского правительства подал в отставку
Еще один министр сербского правительства подал в отставку
20 ноября 2024 г. 21:03
Италия назначила посла в Сирии впервые с 2012 года
Италия назначила посла в Сирии впервые с 2012 года
20 ноября 2024 г. 19:41
В США из-за бомбового циклона более 600 тыс. человек остались без света
ФотоВ США из-за "бомбового циклона" более 600 тыс. человек остались без света
20 ноября 2024 г. 19:23
Палестина назвала неприемлемыми планы по созданию буферной зоны на севере Газы
Палестина назвала неприемлемыми планы по созданию "буферной зоны" на севере Газы
20 ноября 2024 г. 19:12
Российская подлодка впервые зашла в малазийский порт Кота-Кинабалу
Российская подлодка впервые зашла в малазийский порт Кота-Кинабалу
20 ноября 2024 г. 18:46
На Филиппинах из-за тайфуна Ман-Йи погибло девять человек
ФотоНа Филиппинах из-за тайфуна "Ман-Йи" погибло девять человек
20 ноября 2024 г. 18:27
Спецпосланник США заявил о прогрессе в переговорах Ливана и Израиля
Спецпосланник США заявил о прогрессе в переговорах Ливана и Израиля
20 ноября 2024 г. 17:09
Противники строительства завода Tesla под Берлином отказались спускаться с деревьев
Противники строительства завода Tesla под Берлином отказались спускаться с деревьев
20 ноября 2024 г. 16:53
В Польше обрушилась крыша депо, два человека погибли
В Польше обрушилась крыша депо, два человека погибли
20 ноября 2024 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi