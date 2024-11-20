Во Франции левые вновь запустили процедуру отрешения Макрона от власти

Левая партия "Неподчинившаяся Франция" вновь подала запрос на запуск процедуры отрешения от власти президента Франции Эмманюэля Макрона, он был одобрен Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции.

Левая партия "Неподчинившаяся Франция" вновь подала запрос на запуск процедуры отрешения от власти президента Франции Эмманюэля Макрона, он был одобрен Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

Отмечается, что депутаты рассчитывают представить соответствующую резолюцию во время своей так называемой парламентской ниши (день, когда одна фракция представляет свои инициативы) 28 ноября.

"Председатель Законодательной комиссии Флоран Будье должен теперь рассмотреть инициативу. Если он откажется, то нарушит наше строгое конституционное право выбирать тексты для нашей ниши", - заявила глава парламентской фракции НФ Матильда Пано.

Напомним, что аналогичное предложение представители этой партии выдвигали в начале осени, однако позднее оно было отклонено. Инициатива подразумевала запуск процедуры отрешения от власти президента в соответствии со статьей 68 конституции страны. Эта норма предусматривает такой сценарий в случае неисполнения главой государства своих обязанностей. Это касается и отказа утверждать законы, принятые парламентом.