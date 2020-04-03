Во Франции коронавирус проник в тюрьмы

Во французской тюрьме от коронавируса скончались заключенный и надзиратель.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, в тюрьмах страны диагноз COVİD-19 поставлен 48 лицам.

Кроме того, 928 заключенных находятся на карантине.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус "господствует" в 204 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 1 040 000 человек, 222 240 из которых выздоровели, а 54 240 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVİD-19, а 11 марта объявила пандемию.