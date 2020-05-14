​Во Франции количество жертв коронавируса достигло 27,4 тыс.

Число умерших от коронавируса во Франции достигло 27,4 тысячи, за сутки скончался 351 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

"С первого марта мы оплакиваем 27 425 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что в больницах скончались 17 224 человека, а в домах престарелых - 10 201 человек.

В реанимации находятся 2 299 человек, заразившихся COVID-19 (на прошлой неделе число пациентов в реанимации составляло 2 961). За 24 часа в реанимацию поступили 52 больных, сообщает министерство.