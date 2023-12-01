Во Франции каждые три минуты ребенок становится жертвой сексуального насилия

Ежегодно во Франции 160 тыс. детей становятся жертвами сексуального насилия.
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"Мы получаем 700 сообщений в день о детском криминальном контенте, которым обмениваются в интернете во Франции. Ежегодно во Франции 160 тысяч детей становятся жертвами сексуального насилия – по одному ребенку каждые три минуты", - заявила Хазан.
Габриэль Хазан призвала граждан к бдительности и своевременно сообщать о фактах насилия в отношении детей.
"Ежедневно около 440 детей и подростков становятся жертвами сексуального насилия. Из них только около пятидесяти фактов доводится до сведения сил безопасности", - сказала она.