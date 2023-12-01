Во Франции каждые три минуты ребенок становится жертвой сексуального насилия

Ежегодно во Франции 160 тыс. детей становятся жертвами сексуального насилия.

Ежегодно во Франции 160 тыс. детей становятся жертвами сексуального насилия.

Как сообщает Report , об этом в интервью телеканалу RTL заявила глава Управления по делам несовершеннолетних Франции Габриэль Хазан.

"Мы получаем 700 сообщений в день о детском криминальном контенте, которым обмениваются в интернете во Франции. Ежегодно во Франции 160 тысяч детей становятся жертвами сексуального насилия – по одному ребенку каждые три минуты", - заявила Хазан.

Габриэль Хазан призвала граждан к бдительности и своевременно сообщать о фактах насилия в отношении детей.

"Ежедневно около 440 детей и подростков становятся жертвами сексуального насилия. Из них только около пятидесяти фактов доводится до сведения сил безопасности", - сказала она.