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Во Франции качество воздуха близ олимпийских объектов не отвечает нормам ВОЗ

Во Франции качество воздуха близ олимпийских объектов не отвечает нормам ВОЗ Качество воздуха в зоне олимпийских объектов во Франции не соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Другие страны
16 июля 2024 г. 16:38
Во Франции качество воздуха близ олимпийских объектов не отвечает нормам ВОЗ

Качество воздуха в зоне олимпийских объектов во Франции не соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете французской ассоциации Respire.

"Почти на всех спортивных объектах превышен уровень загрязнения воздуха, определенный ВОЗ", - отмечается в тексте.

Большая часть столичных спортивных объектов расположена рядом с Парижской кольцевой автодорогой, где зафиксированы повышенные выбросы NO2. "Занятия спортом при таком состоянии воздуха опасны для здоровья", - приводятся в отчете слова главы ассоциации Тони Ренуччи.

Ранее качество воды в Сене, где запланировано проведение некоторых соревнований по плаванию, было признано неудовлетворительным. Несмотря на это, мэр Парижа Анн Идальго планирует искупаться в реке. Такое же намерение высказывал ранее президент Франции Эмманюэль Макрон.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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Версия на английском языке Paris Olympic venues fall short of WHO air quality standards

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