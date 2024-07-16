Во Франции качество воздуха близ олимпийских объектов не отвечает нормам ВОЗ

Качество воздуха в зоне олимпийских объектов во Франции не соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Качество воздуха в зоне олимпийских объектов во Франции не соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете французской ассоциации Respire.

"Почти на всех спортивных объектах превышен уровень загрязнения воздуха, определенный ВОЗ", - отмечается в тексте.

Большая часть столичных спортивных объектов расположена рядом с Парижской кольцевой автодорогой, где зафиксированы повышенные выбросы NO2. "Занятия спортом при таком состоянии воздуха опасны для здоровья", - приводятся в отчете слова главы ассоциации Тони Ренуччи.

Ранее качество воды в Сене, где запланировано проведение некоторых соревнований по плаванию, было признано неудовлетворительным. Несмотря на это, мэр Парижа Анн Идальго планирует искупаться в реке. Такое же намерение высказывал ранее президент Франции Эмманюэль Макрон.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.