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Во Франции избили родственника Брижит Макрон после интервью президента

Во Франции избили родственника Брижит Макрон после интервью президента Жан-Батист Тронье, внучатый племянник супруги президента Франции Брижит Макрон, был избит неподалеку от принадлежащей семье Тронье кондитерской во французском Амьене вскоре после телеинтервью главы государства Эмманюэля Макрона.
Другие страны
16 мая 2023 г. 17:13
Во Франции избили родственника Брижит Макрон после интервью президента

Жан-Батист Тронье, внучатый племянник супруги президента Франции Брижит Макрон, был избит неподалеку от принадлежащей семье Тронье кондитерской во французском Амьене вскоре после телеинтервью главы государства Эмманюэля Макрона.

Как передает Report, об этом пишет во вторник газета Courrier picard.

"Жан-Батист Тронье, один из управляющих знаменитой шоколадной кондитерской Тронье, и его отец Жан-Александр подверглись нападению в понедельник 15 мая в Амьене вскоре после речи президента Франции Эмманюэля Макрона в 20.00", - говорится в статье.

По словам Жана-Александра, нападавших было примерно десять человек, они регулярно участвовали в демонстрациях. Его били кулаками, ногами.

"Он свернулся в клубок, чтобы защититься, но у него повреждения на голове, на лице, на колене и на пальце", - приводит издание слова отца жертвы.

Он уже несколько месяцев боялся, что противники пенсионной реформы возьмутся за них, в ходе последних демонстраций, которые до этого проходили в городе, группы протестующих неоднократно пытались приблизиться к кондитерской, которую охраняют силы правопорядка.

"Пусть нас оставят в покое. Кондитерская не занимается политикой, у нас нет ничего общего с экономической и социальной политикой, которую проводят в стране. Эмманюэль Макрон никак не задействован в нашем бизнесе. Я не понимаю всех этих людей, которые пытаются нам навредить. Некоторые даже призывают бойкотировать наши магазины и нашу продукцию. Они все смешивают в одно!", - цитирует СМИ Жана-Александра.

Пострадавший написал заявление в полицию в ночь после нападения, восемь человек были задержаны благодаря камерам видеонаблюдения.

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Версия на английском языке Brigitte Macron’s relative beaten up in France after president’s interview

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