Глава МВД: Власти Франции смогли избежать сценария "небольшой гражданской войны"

Власти Франции смогли избежать сценария "небольшой гражданской войны" после уличных погромов крайне правых, вызванных смертью подростка, и будут бороться с попытками подменить государственное правосудие частными действиями.

Власти Франции смогли избежать сценария "небольшой гражданской войны" после уличных погромов крайне правых, вызванных смертью подростка, и будут бороться с попытками подменить государственное правосудие частными действиями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Франции удалось избежать ирландского сценария. Франции, благодаря жесткой позиции, удалось избежать сценария небольшой гражданской войны", - сказал министр.

Он уточнил, что выступления крайне правых начались после того, как в коммуне Креполь на юго-востоке страны группа вооруженных людей напала на участников молодежной вечеринки. От ножевого ранения погиб 16-летний подросток по имени Тома. После того как в СМИ появились свидетельства одного из очевидцев о том, что нападавшие призывали "мочить белых", в соседней коммуне Роман-сюр-Изер группа ультраправых устроила беспорядки в квартале, где предположительно проживали некоторые из нападавших. После столкновений с полицией, а также стычек с группами местных жителей были задержаны семь человек (трое ультраправых и четверо местных), шестерых приговорили к срокам от 6 до 10 месяцев тюрьмы за вандализм и за применение насилия в отношении сотрудников полиции.

"Я не позволю ни одному военизированному формированию, будь то ультраправые или не важно какое радикальное течение, взять закон в свои руки вместо прокуратуры, полиции или жандармов", - сказал министр. Он добавил, что новая демонстрация крайне правых прошла накануне в Лионе, после нее были задержаны девять человек.

Всего же, по словам министра, сейчас в так называемом списке S, куда французские спецслужбы заносят людей, представляющих угрозу для безопасности страны, числятся 1,3 тыс. крайне правых радикалов.