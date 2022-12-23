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Во Франции из-за забастовки железнодорожников затруднено движение поездов

Во Франции из-за забастовки железнодорожников затруднено движение поездов Забастовка сотрудников французского государственного железнодорожного оператора SNCF привела перед католическим Рождеством к перебоям в движении поездов.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 15:21
Во Франции из-за забастовки железнодорожников затруднено движение поездов

Забастовка сотрудников французского государственного железнодорожного оператора SNCF привела перед католическим Рождеством к перебоям в движении поездов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают французские СМИ.

По данным компании, в пятницу не осуществляется движение около 30% поездов.

Забастовка продлится несколько дней - до 26 декабря. Французские СМИ отмечают, что эти даты приходятся на предпраздничные дни, когда значительно вырастает число поездок.

По данным газеты Le Parisien, с пятницы по понедельник будет в общей сложности отменено отправление более 800 поездов.

Ситуация в предстоящие субботу и воскресенье изменится незначительно по сравнению с пятницей. Ожидается, что отменят около 25% междугородних железнодорожных рейсов, а также около 40% поездок высокоскоростных поездов.

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран ранее заявил, что хотя протесты и требования работников о повышении зарплат являются законными, это не оправдывает проведение забастовок в сложное с точки зрения транспорта время - рождественские праздники.

В SNCF пообещали покупателям компенсировать стоимость билетов в двойном размере в случае, если их поезда будут отменены.

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