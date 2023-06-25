Во Франции из-за столкновения воздушного шара с проводами пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате столкновения воздушного шара с высоковольтной линией электропередачи на юге Франции.

Семь человек пострадали в результате столкновения воздушного шара с высоковольтной линией электропередачи на юге Франции.

Как передает Report , об этом сообщает газета La Provence.

Инцидент произошел примерно в 08:00 по местному времени близ коммуны Валенсоль в департаменте Альпы Верхнего Прованса. После столкновения гондола зависла в двух метрах над землей, ее пассажиры смогли спуститься самостоятельно.

Наиболее сильные травмы получил 45-летний мужчина, управлявший шаром, его ударило током. Остальные шесть пассажиров - три женщины и три мужчины - получили легкие ранения.

В операции по спасению потерпевших крушение были задействованы около 15 спасателей и команда скорой помощи. По предварительным данным, причиной инцидента стали технические проблемы, из-за которых пилоту пришлось совершить экстренный маневр.