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Во Франции из-за столкновения воздушного шара с проводами пострадали семь человек

Во Франции из-за столкновения воздушного шара с проводами пострадали семь человек Семь человек пострадали в результате столкновения воздушного шара с высоковольтной линией электропередачи на юге Франции.
Другие страны
25 июня 2023 г. 18:45
Во Франции из-за столкновения воздушного шара с проводами пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате столкновения воздушного шара с высоковольтной линией электропередачи на юге Франции.

Как передает Report, об этом сообщает газета La Provence.

Инцидент произошел примерно в 08:00 по местному времени близ коммуны Валенсоль в департаменте Альпы Верхнего Прованса. После столкновения гондола зависла в двух метрах над землей, ее пассажиры смогли спуститься самостоятельно.

Наиболее сильные травмы получил 45-летний мужчина, управлявший шаром, его ударило током. Остальные шесть пассажиров - три женщины и три мужчины - получили легкие ранения.

В операции по спасению потерпевших крушение были задействованы около 15 спасателей и команда скорой помощи. По предварительным данным, причиной инцидента стали технические проблемы, из-за которых пилоту пришлось совершить экстренный маневр.

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Версия на английском языке Seven injured in hot air balloon accident in France

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