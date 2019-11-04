Во Франции из-за шторма пострадали шесть человек

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате обрушившегося в выходные на Францию шторма "Амели". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета L'Express.

По ее сведениям, речь идет о жителях юго-западных департаментов Атлантические Пиренеи и Жиронда. Согласно информации спасательных служб, в Ницце, где в воскресенье за час выпала трехнедельная норма осадков, пропала без вести 70-летняя женщина. Спасатели продолжают ее поиски.

Как сообщил сегодня оператор энергосетей Франции Enedis, около 35 тыс. домохозяйств по-прежнему лишены электричества из-за шторма.

3 ноября национальная метеорологическая служба Meteo France ввела в 17 департаментах Франции предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги из-за шторма "Амели". Непогода затронула департаменты Вандея, Приморская Шаранта, Жиронда, Де-Севр, Шаранта, Ланды, Атлантические Пиренеи, Верхняя Вьенна, Алье, Канталь, Дордонь и другие.

Во многих регионах Франции сильный ветер повалил деревья на железнодорожные пути и автодороги.