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Во Франции из-за коронавируса уничтожают животных

Во Франции из-за коронавируса уничтожают животных Французские эксперты обнаружили первый на территории страны очаг заболевания норок COVID-19, в связи с чем будут уничтожены 1 тыс. этих животных.
Другие страны
22 ноября 2020 г. 18:48
Во Франции из-за коронавируса уничтожают животных

Французские эксперты обнаружили первый на территории страны очаг заболевания норок COVID-19, в связи с чем будут уничтожены 1 тыс. этих животных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство сельского хозяйства Франции.

Согласно его распоряжению, "будут уничтожены вся 1 тыс. животных, а также созданная на основе таких животных продукция" на данной ферме. Всего во Франции насчитывается четыре хозяйства по разведению норок. В одном из них, как сообщило министерство, вируса не обнаружено. В двух других проводятся анализы, их результаты станут известны на будущей неделе.

Отметим, что поражение животных в норковых хозяйствах было обнаружено ранее в Дании. Местными властями было принято решение уничтожить на зверофермах всех норок - более 15 млн особей - в связи с опасностью передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям.

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