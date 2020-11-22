Во Франции из-за коронавируса уничтожают животных

Французские эксперты обнаружили первый на территории страны очаг заболевания норок COVID-19, в связи с чем будут уничтожены 1 тыс. этих животных.

Французские эксперты обнаружили первый на территории страны очаг заболевания норок COVID-19, в связи с чем будут уничтожены 1 тыс. этих животных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство сельского хозяйства Франции.

Согласно его распоряжению, "будут уничтожены вся 1 тыс. животных, а также созданная на основе таких животных продукция" на данной ферме. Всего во Франции насчитывается четыре хозяйства по разведению норок. В одном из них, как сообщило министерство, вируса не обнаружено. В двух других проводятся анализы, их результаты станут известны на будущей неделе.

Отметим, что поражение животных в норковых хозяйствах было обнаружено ранее в Дании. Местными властями было принято решение уничтожить на зверофермах всех норок - более 15 млн особей - в связи с опасностью передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям.