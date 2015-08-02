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    Во Франции из скоростного поезда из-за возгорания эвакуировали 250 человек

    Локомотив загорелся в 250 м от въезда на вокзал города Люмель

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Несколько человек пострадали, 250 человек были эвакуированы из-за возгорания локомотива скоростного поезда, следовавшего по маршруту Марсель-Мадрид, сообщает в воскресенье французская радиостанция "Эроп 1".

    Локомотив загорелся в 250 м от въезда на вокзал города Люмель во французском департаменте Эро. Среди эвакуированных есть пострадавшие с легкими травмами рук и ног, а также надышавшиеся дыма, отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.

    На место происшествия прибыли 40 спасателей, однако локомотив сгорел полностью.

    Из-за инцидента прервано движение в обоих направлениях.

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