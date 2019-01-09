Во Франции нашли обломки исчезнувшего с радаров истребителя - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Обломки исчезнувшего ранее с радаров истребителя Mirage 2000 обнаружены на границе французских департаментов Юра и Ду на востоке страны.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета L'Est Républicain.
Спасатели обнаружили обломки, парашют и карту. Два члена экипажа, находившиеся на борту, пока не найдены.
К поиску привлечен вертолет.
*** 18:26
Истребитель Mirage 2000 пропал с радаров во Франции, сообщает Report со ссылкой на France Info.
Самолет вылетел cегодня утром с базы Нэнси-Оши. Он пропал с радаров во время пролета над горами Юра.
На борту истребителя находились двое членов экипажа.
Отмечается, что жителей департаментов Ду и Юра призвали сообщить любую имеющуюся информацию о пропавшем самолете.
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