Во Франции нашли обломки исчезнувшего с радаров истребителя - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Обломки исчезнувшего ранее с радаров истребителя Mirage 2000 обнаружены на границе французских департаментов Юра и Ду на востоке страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета L'Est Républicain.

Спасатели обнаружили обломки, парашют и карту. Два члена экипажа, находившиеся на борту, пока не найдены.

К поиску привлечен вертолет.

*** 18:26

Истребитель Mirage 2000 пропал с радаров во Франции, сообщает Report со ссылкой на France Info.

Самолет вылетел cегодня утром с базы Нэнси-Оши. Он пропал с радаров во время пролета над горами Юра.

На борту истребителя находились двое членов экипажа.

Отмечается, что жителей департаментов Ду и Юра призвали сообщить любую имеющуюся информацию о пропавшем самолете.