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    Во Франции нашли обломки исчезнувшего с радаров истребителя - ОБНОВЛЕНО

    © Philippe Farjon

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Обломки исчезнувшего ранее с радаров истребителя Mirage 2000 обнаружены на границе французских департаментов Юра и Ду на востоке страны. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета L'Est Républicain.

    Спасатели обнаружили обломки, парашют и карту. Два члена экипажа, находившиеся на борту, пока не найдены. 

    К поиску привлечен вертолет.

    *** 18:26

    Истребитель Mirage 2000 пропал с радаров во Франции, сообщает Report со ссылкой на France Info. 

    Самолет вылетел cегодня утром с базы Нэнси-Оши. Он пропал с радаров во время пролета над горами Юра. 

    На борту истребителя находились двое членов экипажа.

    Отмечается, что жителей департаментов Ду и Юра призвали сообщить любую имеющуюся информацию о пропавшем самолете.

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