О нас

Во Франции и Испании установилась аномальная жара

Во Франции и Испании установилась аномальная жара Аномально высокая температура установилась во многих регионах Франции и Испании.
Другие страны
16 июня 2022 г. 06:31
Во Франции и Испании установилась аномальная жара

Аномально высокая температура установилась во многих регионах Франции и Испании.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают европейские СМИ.

Французские метеорологические службы объявили о повышенном уровне угрозы из-за жары в 23 департаментах. Они отмечают, что такая жара аномальна для этого времени года.

Ранее в среду температура превысила отметку в 35 градусов по Цельсию в Тулузе, 36 градусов - в Лионе, 33 градуса - в Бордо. Синоптики предупреждают, что в ближайшие несколько дней жара продолжится.

Как ожидается, в четверг температура воздуха поднимется выше 40 градусов по Цельсию в регионах, расположенных вдоль Атлантического побережья Франции, а в пятницу - на юге страны

Жара также затронула Испанию. Во многих частях страны в среду столбик термометра поднялся выше 40 градусов. Повышенный уровень опасности объявлен в девяти из 17 регионов Испании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fransa və İspaniyada anomal istilər hökm sürür

Другие новости из категории

Канада направит Украине 10 стволов для гаубиц M777
Канада направит Украине 10 стволов для гаубиц M777
16 июня 2022 г. 06:58
Папа Римский рекомендовал воздержаться от секса до брака и допустил разводы
Папа Римский рекомендовал воздержаться от секса до брака и допустил разводы
16 июня 2022 г. 05:49
На юго-западе КНДР зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции
На юго-западе КНДР зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции
16 июня 2022 г. 05:23
Взрыв на испанском судне на Сейшельских Островах, погибли два человека
Взрыв на испанском судне на Сейшельских Островах, погибли два человека
16 июня 2022 г. 04:28
Блинкен: свыше 40 союзников США оказали Украине военную помощь
Блинкен: свыше 40 союзников США оказали Украине военную помощь
16 июня 2022 г. 02:22
Молдова получит 40 млн евро из европейского фонда по обороне
Молдова получит 40 млн евро из европейского фонда по обороне
16 июня 2022 г. 00:01
Главный инфекционист США Фаучи заразился коронавирусом
Главный инфекционист США Фаучи заразился коронавирусом
15 июня 2022 г. 23:34
В Хорватии инфляция в мае ускорилась почти до 11%, установив рекорд
В Хорватии инфляция в мае ускорилась почти до 11%, установив рекорд
15 июня 2022 г. 23:25
США ввели санкции против трех лиц за связи с Русским имперским движением
США ввели санкции против трех лиц за связи с "Русским имперским движением"
15 июня 2022 г. 23:02
Страны Северной Европы заявили о поддержке Финляндии и Швеции в период их вхождения в НАТО
Страны Северной Европы заявили о поддержке Финляндии и Швеции в период их вхождения в НАТО
15 июня 2022 г. 22:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi