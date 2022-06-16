Во Франции и Испании установилась аномальная жара

Аномально высокая температура установилась во многих регионах Франции и Испании.

Аномально высокая температура установилась во многих регионах Франции и Испании.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают европейские СМИ.

Французские метеорологические службы объявили о повышенном уровне угрозы из-за жары в 23 департаментах. Они отмечают, что такая жара аномальна для этого времени года.

Ранее в среду температура превысила отметку в 35 градусов по Цельсию в Тулузе, 36 градусов - в Лионе, 33 градуса - в Бордо. Синоптики предупреждают, что в ближайшие несколько дней жара продолжится.

Как ожидается, в четверг температура воздуха поднимется выше 40 градусов по Цельсию в регионах, расположенных вдоль Атлантического побережья Франции, а в пятницу - на юге страны

Жара также затронула Испанию. Во многих частях страны в среду столбик термометра поднялся выше 40 градусов. Повышенный уровень опасности объявлен в девяти из 17 регионов Испании.