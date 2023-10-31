Во Франции готовятся к приближающемуся шторму с порывами ветра до 150 км/ч

Сформировавшийся в Атлантике шторм "Киран" приближается к западному побережью Франции.

Сформировавшийся в Атлантике шторм "Киран" приближается к западному побережью Франции.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на местные метеорологические службы.

По их прогнозам, стихия обрушится на прибрежные районы вечером во вторник. Скорость порывов ветра может достигнуть 150 км/ч, высота волн может доходить до десяти метров.

В метеорологической службе Meteo-France предупредили о риске наводнений в регионах, расположенных вдоль Атлантического побережья, а также в районе Ла-Манша.

Ожидается, что сильнее всего непогода затронет Бретань, Нормандию, О-де-Франс, но также и центральные районы страны, в том числе Парижский регион.

Согласно данным синоптиков, сильный ветер и мощные ливни продолжатся в некоторых частях Франции в среду и четверг.