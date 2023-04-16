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Во Франции госпитализировали 94-летнего политика Жан-Мари Ле Пена

Во Франции госпитализировали 94-летнего политика Жан-Мари Ле Пена Основатель французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в тяжелом состоянии.
Другие страны
16 апреля 2023 г. 03:42
Во Франции госпитализировали 94-летнего политика Жан-Мари Ле Пена

Основатель французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как передает Report, об этом пишет журнал Le Point.

Политик почувствовал себя плохо накануне, затем его госпитализировали. Врачи полагают, что его недомогание может быть вызвано сердечной недостаточностью.

В прошлом году Жан-Мари Ле Пен уже оказывался в больнице с инсультом.

Ле Пен пять раз баллотировался на пост президента Франции. 12 лет назад он передал руководство партией своей дочери Марин Ле Пен.

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