Во Франции госпитализировали 94-летнего политика Жан-Мари Ле Пена

Основатель французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как передает Report, об этом пишет журнал Le Point.
Политик почувствовал себя плохо накануне, затем его госпитализировали. Врачи полагают, что его недомогание может быть вызвано сердечной недостаточностью.
В прошлом году Жан-Мари Ле Пен уже оказывался в больнице с инсультом.
Ле Пен пять раз баллотировался на пост президента Франции. 12 лет назад он передал руководство партией своей дочери Марин Ле Пен.