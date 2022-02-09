Во Франции горит типография Центробанка, есть пострадавшие

Во французской коммуне Шамалье, расположенной в 350 км к Югу от Парижа, загорелась типография центрального банка.

Во французской коммуне Шамалье, расположенной в 350 км к Югу от Парижа, загорелась типография центрального банка.

Как передает Report, об этом сообщает le Parisien со ссылкой на местную пожарно-спасательную службу.

Огонь полыхает уже более 10 часов. В результате пожара 24 человека получили легкие ранения. Жителей прилегающих к предприятию домов попросили не выходить на улицу. Кроме того, из-за пожара был перекрыт бульвар Дюкло.

Журналисты отмечают, что типография в Шамалье производит пятую часть банкнот Европейского союза. В 2017 году численность ее штата равнялась около 700 сотрудников.