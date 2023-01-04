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Во Франции эвакуировали учеников 20 школ после сообщений о бомбе

Во Франции эвакуировали учеников 20 школ после сообщений о бомбе Около двух десятков учебных заведений во Франции во вторник сообщили об эвакуации после сообщений о взрывчатке, которые получили как сами сотрудники, так и родители учащихся.
Другие страны
4 января 2023 г. 02:15
Во Франции эвакуировали учеников 20 школ после сообщений о бомбе

Около двух десятков учебных заведений во Франции во вторник сообщили об эвакуации после сообщений о взрывчатке, которые получили как сами сотрудники, так и родители учащихся.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на Минобразования Франции.

Отмечается, что преподаватели получали соответствующие послания 2-3 января через специальный интернет-портал для связи с родителями и учениками, тогда как родителям приходили сообщения в популярных мессенджерах вроде WhatsApp и Snapchat. Во Франции занятия в большинстве учебных заведений возобновляются после праздников 3 января, из-за чего руководство некоторых школ и колледжей приняло решение в целях профилактики провести эвакуацию, чтобы специалисты могли осмотреть здания.

Виртуальное минирование осуществлялось преимущественно в школах департаментов Сена-и-Марна, Нор, Па-де-Кале и Кальвадос на севере страны, а также в Марселе и Гренобле на юге и юго-востоке страны соответственно. Примечательно, что в лицее Баджио в Лилле на севере Франции эвакуация проводилась дважды - первый раз был в понедельник, однако тогда процедура коснулась лишь персонала, так как занятия начинались только во вторник.

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