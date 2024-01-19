Во Франции эвакуировали три школы из-за сообщений о минировании

Три школы в Марселе на юге Франции были эвакуированы из-за сообщений о минировании.

Три школы в Марселе на юге Франции были эвакуированы из-за сообщений о минировании.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал France 3.

Но согласно сообщению местной полиции, угрозы оказались ложными.

"Поступили ложные сообщения о бомбах в лицеях Марселя", - говорится в сообщении полиции в X.

Правоохранители добавили, что провели операцию на месте и эвакуировали учащихся. В сообщении полиции приводятся слова министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, который ранее заявлял, что французские власти разыщут каждого, кто виновен в распространении ложных сведений о минировании.

Ранее французская газета Le Parisien сообщила о задержании на западе Франции в городе Анже 13-летнего подростка, который подозревается в распространении как минимум 380 ложных сообщений об угрозе взрыва в стране.