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    Во Франции эвакуировали более 1,6 тысяч человек из-за сильных ливней

    © Reuters

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ На юге Франции эвакуировали более 1600 человек из-за сильных ливней, один человек пропал без вести, передает Report со ссылкой на Russia Today.

    В операции участвовали вертолёты. В департаменте Гар были эвакуированы пять летних лагерей из-за разлива рек.

    Также наводнение затронуло департаменты Дром и Ардеш.

    Ведутся поиски 70-летнего гражданина Германии, который находился в своём доме на колёсах, когда его смыл поток.

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