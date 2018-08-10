Во Франции эвакуировали более 1,6 тысяч человек из-за сильных ливней

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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ На юге Франции эвакуировали более 1600 человек из-за сильных ливней, один человек пропал без вести, передает Report со ссылкой на Russia Today.

В операции участвовали вертолёты. В департаменте Гар были эвакуированы пять летних лагерей из-за разлива рек.

Также наводнение затронуло департаменты Дром и Ардеш.

Ведутся поиски 70-летнего гражданина Германии, который находился в своём доме на колёсах, когда его смыл поток.