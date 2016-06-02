​Во Франции эвакуировали 5,5 тыс. человек из-за наводнения

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Более 5,5 тыс. человек были эвакуированы во Франции из-за наводнений, вызванных разливом рек и сильными дождями, передает Report со ссылкой на BFM TV.

Как сообщили в министерстве внутренних дел Франции, в ряде городов уровень воды на улицах достигает полутора, и даже двух метров. В ближайшее время ожидается новая волна дождей.

Europe 1 сообщает об одном погибшем: спасатели обнаружили тело 86-летней женщины в затопленном доме. Отмечается, что около 10 тыс. домов остаются без электричества.

В настоящее время сложная ситуация сохраняется к востоку и юго-востоку от Парижа.