​Во Франции еще 81 человек умер от коронавируса

Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 81 человек и превысило 29 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

"С начала эпидемии во Франции умерли 29 021 человек, из них 18 671 - в больницах, а 10 350 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства. Информация о смертях в социальных учреждениях представлена по сведениям на вторник, следующее обновление данных ожидается на будущей неделе.

Отмечается, что всего с начала эпидемии в больницы с коронавирусом попали 102 133 человека, из них 18 019 - в отделениях реанимации. По данным на среду, 69 455 человек уже выписались домой.