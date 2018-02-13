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    Во Франции эпидемия кори, скончался один человек

    © РИА Новости

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Один человек скончался от кори, еще более 200 заразились этим вирусным заболеванием во французском регионе Новая Аквитания, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "По данным на 6 февраля, эпидемия кори с ноября 2017 года коснулась 213 человек. По нашей информации, в больнице Пуатье один больной скончался", - говорится в сообщении телеканала France 3 Nouvelle Aquitaine.

    Отмечается, что 57 человек - примерно четверть от общего числа заболевших - были госпитализированы.

    Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

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