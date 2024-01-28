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Во Франции экоактивисты облили супом "Мону Лизу"

Во Франции экоактивисты облили супом "Мону Лизу" Экоактивисты облили супом стенд с картиной "Джоконда" ("Мона Лиза") живописца Леонардо да Винчи, которая выставлена в Лувре.
Другие страны
28 января 2024 г. 14:43
Во Франции экоактивисты облили супом Мону Лизу

Экоактивисты облили супом стенд с картиной "Джоконда" ("Мона Лиза") живописца Леонардо да Винчи, которая выставлена в Лувре.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Согласно кадрам с инцидентом, опубликованным агентством видеоинформации CLPRESS, две женщины облили защитное стекло, закрывающее картину, коричнево-желтой субстанцией.

"В воскресенье утром два экоактивиста облили супом бронированное стекло, защищающее "Джоконду" в Лувре, оправдав свои действия желанием продвигать, в частности, "право на здоровое и устойчивое питание", - передает агентство France Press.

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