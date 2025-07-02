Во Франции два человека умерли от последствий экстремальной жары

Два жителя Франции умерли из-за сильной жары, охватившей почти всю территорию европейской части республики.

Два жителя Франции умерли из-за сильной жары, охватившей почти всю территорию европейской части республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр экологического перехода Аньес Панье-Рюнаше на пресс-конференции в Париже.

"Зафиксировано два смертельных случая, напрямую связанных с недомоганием из-за жары", - заявила она.

Еще более чем 300 людям потребовалась неотложная помощь спасателей.

По ее словам, минувший июнь стал вторым самым жарким за всю историю метеонаблюдений во Франции - лишь в 2003 году средние температуры были выше. Что же касается волны жары 1 июля, то пик этого метеорологического эпизода пройден, уточнила она, и в ближайшие дни ожидается снижение температуры воздуха, которое начнется с северных и северо-западных регионов страны.

30 июня Национальная метеорологическая служба Франции Meteo France объявила о введении 1 июля максимального уровня погодной опасности в 16 департаментах европейской части Франции, в том числе в Париже из-за крайне жаркой погоды. По предварительным данным, в некоторых коммунах столбики термометров достигали отметки 41 градус по Цельсию, тогда как в Париже максимальная температура доходила до 39 градусов.