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    Во Франции два человека погибли при взрыве устройства, вызывающего лавину

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Два сотрудника горнолыжного курорта Морийон во Франции погибли при применении взрывного устройства, инициирующего превентивный сход лавины после обильных осадков.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Dauphine Libere.

    По данным газеты, сотрудники должны были подготовить лыжную базу после обильного снегопада, превентивно вызвав лавину с помощью взрывного устройства.

    На место происшествия прибыли спасатели и пожарные, начато расследование причин произошедшего.

    Личности погибших не уточняются.

    Ранее сообщалось о том, что в Австрии из-за лавины погибли трое лыжников из Германии.

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