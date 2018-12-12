Во Франции для поисков стрелка мобилизовали более 700 человек

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Более 700 человек ведут поиски мужчины, открывшего стрельбу в центре Страсбурга во вторник вечером.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

"Сегодня 720 человек мобилизованы в Страсбурге", - сказал Кастанер, выступая на заседании Нацсобрания Франции.

Министр внутренних дел в очередной раз отметил, что разыскиваемый был известен правоохранительным органам на протяжении длительного времени. "Впервые он был осужден в возрасте 13 лет", - добавил глава МВД.

Вечером во вторник неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. По последним данным, в результате стрельбы три человека погибли и 13 получили ранения. Но как сообщил прокурор Парижа, погибли два человека, еще у одного зафиксирована смерть мозга. Подозреваемый - 29-летний уроженец Страсбурга.