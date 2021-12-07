Во Франции дискотеки закроются с 10 декабря

Дискотеки во Франции будут закрыты с 10 декабря на четыре недели из-за пятой волны эпидемии коронавируса.

Дискотеки во Франции будут закрыты с 10 декабря на четыре недели из-за пятой волны эпидемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил премьер-министр Франции Жан-Кастекс.

"Мы закроем дискотеки на четыре недели. Это мера будет введена начиная с пятницы и до начала января. Мы прибегаем к этому, поскольку вирус быстро распространяется среди молодых людей, даже прошедших вакцинацию, поскольку ношение масок затруднительно в таких заведениях ", - сказал Кастекс на пресс-конференции в понедельник.

Глава правительства Франции отметил, что в последние дни ежедневный прирост заболевших COVID-19 составлял около 50 тыс. Но несмотря на то, что число случаев заболевания снова очень высоко, ситуация отличается от той, что была года назад, подчеркнул Кастекс. Французы в своей массе прошли вакцинацию, указал он. "Были вакцинированы 52 млн французов, и это изменило расклад", - добавил он.

"Без вакцинации переполненность больниц была бы сравнимой со временем первой волны эпидемии. И меры по самоизоляции были бы уже введены. Этого сегодня нет и цель состоит в том, чтобы этого не произошло и завтра", - сказал премьер-министр.

Вместе с тем глава правительства объявил об усилении санитарного протокола среди школьников младше 12 лет и начальных классах, где наблюдается быстрое распространение вируса. Правительство Франции также рассматривает возможность открыть вакцинацию для детей от 5 до 11 лет на добровольной основе.

Кастекс также призывал обеспечить удаленную работу 2-3 дня в неделю в тех компаниях, где это возможно.